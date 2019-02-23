2019/02/23 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الاعمار: توزيع سندات الأراضي للفئات الفقيرة بالبصرة

23/02/2019 12:51:00 PM |

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رجح الوكيل الفني لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة جابر عبد خاجي، السبت، أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة الشروع بتوزيع سندات قطع الأراضي السكنية على المواطنين من الفئات الفقيرة ودون خط الفقر في مركز محافظة البصرة.

وأعلن عبد خاجي لوسائل اعلام تابعتها (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )، عن البدء بالخطوات الأولى لتوزيع القطع السكنية على المواطنين من الفئات المذكورة والتي تتمثل بتحديد القطع المرشحة للتوزيع من قبل بلدية البصرة وبدء رسمها وتخطيطها من قبل فرق مختصة بالاشتراك مع الكوادر الفنية من حكومة البصرة المحلية ، مبينا انه وبعد أن تسجل التجربة نجاحاً وتقف الوزارة على سلبياتها وايجابياتها سيتم الشروع بتهيئة قطع سكنية لتوزيعها على تلك الفئات أيضا في أقضية ونواحي المحافظة.

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