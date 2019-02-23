حزب الله يعاقب نائبا ويمنعه من العمل البرلماني

2019/02/23 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عاقب “حزب الله” اللبناني, نائبا في البرلمان بتجميد ممارسته العمل البرلماني , بسبب جدال مع نواب من “القوات اللبنانية” و”الكتائب”, بشأن رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل وعلاقته بالإسرائيليين, حيث لم يكتف الحزب بالاعتذار العلني بل قام بإجراءات بحق نائبه بعد هذه الحادثة.وكشفت قناة “LBCI” اللبنانية من مصادر خاصة ان “حزب الله قام […]

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