نائب يكشف بالأرقام حالات فساد في بناء مخيمات النازحين ويوجه الاتهامات لمحافظ نينوى

2019/02/23 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب، أحمد الجبوري، السبت، بالأرقام حالات فساد في بناء مخيمات النازحين، موجها الاتهامات لمحافظ نينوى.

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