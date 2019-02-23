2019/02/23 | 13:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت النائب عالية نصيف، السبت، أنها ستطالب خلال الفصل التشريعي القادم بتنفيذ توصيات اللجنة المؤقتة التي شكلت في الدورة البرلمانية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان بصدد فتح ملف خور عبدالله ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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