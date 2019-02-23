البرلمان بصدد فتح ملف خور عبدالله

2019/02/23 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عالية نصيف، السبت، أنها ستطالب خلال الفصل التشريعي القادم بتنفيذ توصيات اللجنة المؤقتة التي شكلت في الدورة البرلمانية

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