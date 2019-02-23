2019/02/23 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن ترشيح كيلي كرافت سفيرة بلاده بالأمم المتحدة، خلفاً للمندوبة السابقة نيكي هيلي. وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، مساء الجمعة، قال ترمب "لقد قامت كيلي بعمل رائع في تمثيل بلادنا، وليس لدي أدنى شك في أن بلدنا سيكون تحت قيادتها ممثلا على أعلى مستوى". ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، تعمل كرافت سفيرة واشنطن لدى كندا، حسب وكالة "أسوشيتد برس". يشار إلى أن ترمب سبق أن أعلن في ديسمبر/كانون الأول عن أنه سيرشح متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، لذلك المنصب. لكن الخارجية الأمريكية، أعلنت في 17 فبراير/شباط الجاري، أن نويرت سحبت ترشيحها لهذا المنصب، دون إبداء للأسباب. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، قدمت نيكي هيلي استقالتها من منصبها، بشكل مفاجئ. ولَم تقدم المندوبة الأمريكية المستقيلة سبباً لرحيلها عن المنصب الذي شغلته منذ يناير/ كانون الثاني 2017.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يرشح كيلي كرافت لخلافة نيكي هيلي في الأمم المتحدة ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يرشح كيلي كرافت لخلافة نيكي هيلي في الأمم المتحدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).