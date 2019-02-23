الصحة النيابية: مافيات مرتبطة بجهات سياسية تدخل أدوية مغشوشة للبلاد

2019/02/23 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو لجنة الصحة النيابية، سهام الموسوي، اليوم السبت، أن مافيات الفساد وغياب الرقابة تسببت بدخول ادوية مغشوشة الى البلاد، مشيرة إلى أن التخصيصات المرصودة للقطاع الصحي لا تسد احتياجاته.

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