2019/02/23 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الاحتلال الامريكي للعراق العام 2003 ، اصبحت السمة المميزة والبارزة لبغداد ، كثرة الحواجز والكتل الاسمنتية والشوارع المغلقة وانتشار نقاط التفتيش عند مداخل ومخارج الاحياء السكنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رفع الحواجز وفتح الشوارع .. اهالي بغداد يعيدون اكتشاف مدينتهم من جديد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رفع الحواجز وفتح الشوارع .. اهالي بغداد يعيدون اكتشاف مدينتهم من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).