‎وزارة الهجرة تكشف وجود اربع مواد فاسدة توزع على النازحين .

2019/02/23 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى عن وجود أربع مواد فاسدة وفق ما اثبته الفحص الصحي ضمن مفردات السلة الغذائية التي كان من المفترض أن يتم توزيعها على النازحين، مؤكداً عزم الوزارة على إتلافها بالتنسيق مع وزارة الصحة وفتح تحقيق بهذا الخصوص ومحاسبة المقصرين .وأوضح الوزير :” ان أربع مواد غذائية كان […]

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