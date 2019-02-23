2019/02/23 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارشيفية

استشهد صباح السبت ضابط أردني برتبة ملازم أول، متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل حوالي 10 أيام، إثر انفجار لغم بمدينة السلط..

وأعلن الأمن الأردني، صباح السبت، عن استشهاد الملازم أول عمر الرحامنة من مرتبات الأمن الوقائي، متأثرا بإصابته التي تعرض لها أثناء أدائه الواجب في مدينة السلط.

وارتفع عدد ضحايا انفجار اللغم إلى 5 أشخاص، 4 من رجال الأمن ومواطن، بالإضافة إلى إصابة 6 من رجال الأجهزة الأمنية المختلفة.

وعثرت الأجهزة الأمنية الأردنية عقب انفجار اللغم على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص الإرهابية الصيف الماضي.

وتعاملت الفرق الأمنية المختصة مع هذه المواد وتم تفجيرها في الموقع.

وشهدت مدينة السلط في أغسطس/ آب الماضي، اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل 4 من رجال الأمن و3 إرهابيين، حيث تبين أن هذه الألغام تم زرعها من قبل أعضاء نفس الخلية الإرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ضابط أردني أصيب في انفجار لغم بمدينة السلط قبل أيام) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ضابط أردني أصيب في انفجار لغم بمدينة السلط قبل أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).