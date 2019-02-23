اسماء الصيادين من اهالي النجف المعدومين على يد داعش والناجين من اهل البصرة

2019/02/23 | 13:28

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النجف-عراق برس-2 شباط/ فبراير: كشفت مصادر امنية مطلعة ، السبت ، عن أسماء صيادي الأسماك الذين تم اعدامهم من قبل تنظيم داعش قرب بحيرة الثرثار.

واقدم تنظيم داعش على اعدام 5 صيادين للأسماك من أبناء ناحية العباسية في محافظة النجف، قرب بحيرة الثرثار.

وبحسب المصادر فان الصيادين الشهداء هم كل من (عدنان حمزة البديري، سلمان حمزة البديري، عقيل هادي البديري، أمير عدنان البديري، عقيل حمزة العطوي)”.

اما الصيادون الذين تمكنوا من النجاة، فهم كل من (امير حواس، وفاخر) وهم من اهالي البصرة ، لكنهم اصيبوا بجروح .



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