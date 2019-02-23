دراسة: الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة يفيد الصحة العقلية

2019/02/23 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة يزيد من الصحة العقلية.وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” الابحاث التي اجريت في جامعة ليدز البريطانية ولمدة خمس سنوات اشارت الى أن إضافة عنصر من الخضروات والفاكهة إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون مفيدا […]

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