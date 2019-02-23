2019/02/23 | 13:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- النجف الاشرف
استشهد واصيب تسعة صيادين، خلال هجوم نفذه ارهابيي داعش على مجموعة من صيادي الأسماك في بحيرة الثرثار بمحافظة الأنبار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستشهاد 5 من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
استشهد واصيب تسعة صيادين، خلال هجوم نفذه ارهابيي داعش على مجموعة من صيادي الأسماك في بحيرة الثرثار بمحافظة الأنبار.
وبحسب مصدر أمني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستشهاد 5 من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستشهاد 5 من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).