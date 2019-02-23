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إستشهاد 5 من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية
2019/02/23 | 13:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- النجف الاشرف

استشهد واصيب تسعة صيادين، خلال هجوم نفذه ارهابيي داعش على مجموعة من صيادي الأسماك في بحيرة الثرثار بمحافظة الأنبار.

وبحسب مصدر أمني

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