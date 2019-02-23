اذار المقبل”البرلمانات العربیة“ تعقد مؤتمرها بعمان لنصرة القدس

2019/02/23 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “الغد” الأردنية، اليوم السبت، بأن عمان ستشهد في اذار المقبل انعقاد المؤتمر التاسع والعشرین للاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار ”القدس العاصمة الأبدیة لدولة

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