نائب يتهم الأمريكان بالعمل لإعادة الوضع الأمني الى ما قبل عام 2006

2019/02/23 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البلداوي في تصريح لـ /الغدير/، ان "هناك معلومات وتحركات مريبة للامريكان الذين ينقلون الارهابيين من سوريا الى العراق وبالتحديد في قاعدة عين الاسد، وقامت بانشأت مجاميع على الحدود مع سوريا لتحريك بعض الاجندات ، مشيرا الى ان هناك تحذيرات كثيرة من "انتشار عصابات داعش الارهابي ".وعبر عن حاجة "القوات العراقية واجهزة الاستخبارات والمخابرات والامن الوطني ، الى دعم وان تنظر الحكومة لها بجدية، مشيرا الى ، ان "امريكا تريد اعادة الوضع في العراق الى ما قبل عامي 2014 و2006".واوضح، ان "القوات العراقية كانت تسيطر على الوضع بالكامل ، وقامت برفع الحواجز الامنية ، لكن منذ ان تدخلت القوات الامريكية بالوضع الامني وزيارة ترامب للعراق ازدادات العمليات التي تستهدف العراقيين".ورفض البلداوي "التدخل في الشان الامني العراقي ، حاثا "الحكومة بدعم اجهزة الدولة المعلوماتية بالتقنيات التي تمكن هذه الاجهزة من القيام بدورها بمكافحة العصابات قبل ان تقوم بعمليات ارهابية ضد العراقيين ".يشار الى ان عصابات داعش الارهابية قامت اليوم بجريمة اخرى بقتل 6 صياديين من محافظة النجف بالقرب من بحيرة الثرثار.انتهى ..م ف

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