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اعتقال عشرات المحتجين على ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة

العالم الاسلامي

الجزائر..



اعتقال عشرات المحتجين على ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة

السبت 23 فبراير 2019 - 13:13

احتجاجات الجزائر على ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، اليوم السبت، توقيف 41 شخصا خلال تظاهرات شهدتها مناطق مختلفة رافضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقالت مديرية الأمن في بيان إن "قوات الأمن اعتقلت الموقوفين بسبب الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم ملك الغير".وكان عدد من الولايات الجزائرية شهد أمس الجمعة خروج مظاهرات ومسيرات استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.انتهى...س ح

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