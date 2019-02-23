القانونية النيابية تكشف عن مقترح بإعتماد التصويت الالكتروني واليدوي في انتخابات مجالس المحافظات القادمة

2019/02/23 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، السبت، عن مقترح وتوجه نحو التصويت الالكتروني واليدوي فوراً بنفس المحطات وبنفس اليوم لضمان عدم حصول خروق بالنتائج في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها المقترح من قبل مفوضية الانتخابات يعتمد على عدة شروط.وقال همزة ، إن "هناك رغبة لدينا بعدم تكرار مشهد التزوير الذي حصل بالانتخابات البرلمانية خلال انتخابات مجلس المحافظات وأن تعود الثقة للمفوضية، وقد اجتمعنا مع المفوضية وتحدثنا معهم عن آليات إعادة الثقة بها"، مبيناً أن "المفوضية أعربت عن قدرتها بإعادة الثقة بالمؤسسة بشرط تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف همزة، أن "مطالبات لدى معظم الكتل السياسية باعتماد الفرز اليدوي للأصوات خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة"، مشيراً إلى أن "هناك مقترحاً وتوجهاً نحو التصويت الالكتروني واليدوي فوراً بنفس المحطات وبنفس اليوم لضمان عدم حصول خروق أو تلاعب بالنتائج".وأوضح، أننا "باللجنة القانونية البرلمانية أوضحنا الآليات التي من الممكن اعتمادها كي تكون الانتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير والتي نعتقد أنها بحاجة إلى جهد ووقت لتضمينها في القانون"، مضيفاً أن "مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الموجود في البرلمان بحاجة للعديد من التعديلات لترتيبه بالشكل الأمثل خاصة انه تضمن العد والفرز الالكتروني في الانتخابات وهو ما سنسعى له بالفصل التشريعي المقبل، وسيكون تعديل مشروع القانون الأولوية لنا عند بدء الفصل التشريعي المقبل".وتابع، أن "إجراء الانتخابات بموعدها بحاجة إلى تحقيق عدة شروط أولها الدعم المادي للمفوضية بالوقت المحدد، إضافة إلى الدعم اللوجستي من خلال توفير أجهزة للعد والفرز والتصويت كبديل عن الأجهزة التي احترقت في بغداد وهم يعتمدون بهذا الأمر على الأجهزة الموجودة في اقليم كردستان، إضافة إلى استكمال البرلمان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات". وكانت المفوضية المستقلة للانتخابات اقترحت يوم السبت 16/11/2019، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

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