الخارجية : سنشارك بأعمال القمّة العربيّة-الأوربيّة ومباحثات باريس ومؤتمَر نزع السلاح في جنيف

2019/02/23 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 23 شباط / فبراير: اعلن المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية ، ان ” وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم سيشارك في أعمال القمّة العربيّة-الأوربيّة التي ستـُعقد في شرم الشيخ يومي 24 و25 من الشهر الجاري ضمن وفد رئيس الجمهوريّة اضافة الى وزير التخطيط، ووزير التجارة.

وتابع المتحدث احمد الصحاف ، ان ” وزير الخارجيَّة شارك في وقت سابق بالإعداد لهذا المُؤتمَر خلال مشاركته في اجتماعات بروكسل مع وزراء الخارجيّة العرب، والأوربيِّين لإصدار الوثيقة النهائيّة، والمحاور الرئيسة التي ستُبحَث في اجتماع قمّة شرم الشيخ المقبل ويُتوقـَّع أن يتضمَّن بيان القمة البنود الرئيسة المُشترَكة التي تمّ التباحث بها في اجتماع وزراء الخارجيّة في بروكسل، وهي: تطوير العلاقات العربيّة-الأوربيّة الاقتصاديّة، والتجاريّة، والاستثماريّة، وحقّ الشعب الفلسطينيّ في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا، وإقامة المشاريع المُشترَكة، ومعالجة مشاكل المناخ، والهجرة، وتقوية العلاقات الثقافيّة، والفنية، والسياحيّة، وزيادة حجم التبادل التجاريّ” .

واردف ” كما سيشارك وزير الخارجيّة ضمن وفد الرئيس برهم صالح في المُباحَثات المزمع إقامتها بباريس مع الرئيس الفرنسيّ ماكرون، ووزير الخارجيّة جان إيف لودريان يومي 26 و27 من الشهر الجاري، وبعدها يُغادر إلى جنيف لإلقاء كلمة العراق بالجلسة الرفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان.



ستتضمّن الكلمة رؤية العراق في مجال حقوق الإنسان، وما حققه من تقدُّم في مجال إعادة النازحين إلى مُدُنهم، وتمكين المرأة، وحقوق الشعب الفلسطينيّ غير القابلة للتصرُّف، والحالة الإنسانيَّة في كلٍّ من سوريا، واليمن.

ويستضيف مُؤتمَر نزع السلاح في جنيف وزير الخارجيّة في جلسة رفيعة المُستوى يُلقي فيها كلمة تتناول مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء القضايا الأربع للمُؤتمَر، إضافة إلى موضوعات مهمة أخرى، ومنها: الصواريخ الحاملة للرؤوس النوويّة، ومنع عسكرة الفضاء الخارجيّ، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي مُقدّمتها: الأسلحة النوويّة؛ بما يُساهِم في تعزيز وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم.



كما سيُجري لقاءات ثنائيّة مُتعدّدة مع وزراء الخارجيّة، ورؤساء المنظمات الدوليّة المتواجدين في جنيف؛ في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة، وتبيان سياسة العراق في الحكومة الحاليّة.



انتهى أح

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