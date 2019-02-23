مراسل الغد يرصد رد فعل المعارضة والشارع السوداني عقب تصريحات البشير

2019/02/23 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت قوى معارضة قرارات الرئيس عمر البشير وطالبته بالتنحي عن الرئاسة.

كان البشير أعلن حل الحكومة وكلف أربعة وزراء بتسيير أعمال وزاراتهم، من بينهم وزيرا الخارجية والدفاع إضافة إلى فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد.

وأفاد مراسل الغد في الخرطوم: “حزب الأمة المعارض أصدر قبل دقائق بيان قال إن الإجراءات التي اتخذها البشير لا تعنيه في شئ، وأن الحزب يقف حول ما وصفها بمطالب الشارع السوداني، وحزب الأمة هو أحد أكبر الأحزاب المعارضة المساندة لتحرك نقابات المهنيين والذين أعلنوا أنهم مستمرون بالاحتجاج حتى تتحقق مطالبهم وأبرزها رحيل النظام الحالي بأكمله”.

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