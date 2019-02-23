فروانة للغد: إسرائيل أجرت 6 آلاف تجربة سرية على الأسرى الفلسطينيين والعرب

2019/02/23 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أجرت أكثر من 6 آلاف تجربة سرية على الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها ما يتطلب تحرك جاد وفعال على المستودى الدولي والمحلي لفضح تلك الجرائم.

وذكر فروانة، في حديث لموقع قناة الغد، أن ما تم الكشف عنه باستخدام إسرائيل الأسرى الفلسطينيين والعرب وكذلك الأسرى الأطفال “فئران تجارب” للعقاقير والأدوية، وحقول للتجارب الطبية والعسكرية خطوة خطيرة جدا وانتهاك لكافة المواثيق الدولية”.

وكانت أستاذة علوم الجريمة والعمل الاجتماعي في الجامعة العبرية بالقدس، البروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان، كشفت النقاب عن أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سمحت بإجراء تجارب عسكرية على الأطفال الفلسطينيين، كما أنها حولت الأراضي المحتلة التي يقطن فيها فلسطينيون إلى حقول تجارب للصناعات العسكريّة.

وأوضح المختص بقضايا الأسرى، أن مئات الأسرى الذين يخرجون من السجون الإسرائيلية مصابون بالعديد من الأمراض الخطرة مثل السرطان والضغط والسكرى والقلب كل هذه الأمراض انتشرت بصورة كبيرة بين الأسرى، وهناك أسرى يشكون من الأدوية والتي تسببت لاحقا في تدهور أوضاعهم الصحية.

و دعا فروانة كافة الجهات الرسمية و غير الحكومية، إلى أخذ هذا الملف بكل جدية وأن يتم البناء عليه من خلال الشهادات الموجود، وتوثيق الأحداث التي واكبت السجون والتقدم خطوة للأمام، من حيث التوثيق الممنهج، وحصر الشهادات والتوجه للمؤسسات الدولة، وإحالتها إلى محكمة الجنيات الدولية.

وذكر العديد من الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات في المعتقلات السرية الإسرائيلية مثل (معتقل رقم 1091 ومعتقل رقم 1391 ومعتقلي باراك وصرفند وعتليت، وصرفند، وبتاح تكفا، والجلمة) بأنهم شاهدوا أسماء بعض الأسرى المفقودين محفورةً على جدران الزنازين، وتبادل بعض الأسرى المحررين الحديثَ مع أولئك الأسرى الذين لم تظهر لهم أسماء في سجلات الصليب الأحمر وسجلات مصلحة المعتقلات الإسرائيلية العامةَ وبياناتِ الجيش الإسرائيلي.

وأفاد الأسرى المحررين بأنهم تحدثوا مع أسرى فلسطينيين من عرب الـ48 وأسرى لُبنانيين ومصريين، وطلب هؤلاء من محدثيهم أنْ يُبلِغوا العالمَ بأن إسرائيل تنكر وجودهم وهم أحياء، وتستخدمهم فئران تجارب على الأدوية العسكرية وخلاف ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فروانة للغد: إسرائيل أجرت 6 آلاف تجربة سرية على الأسرى الفلسطينيين والعرب) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فروانة للغد: إسرائيل أجرت 6 آلاف تجربة سرية على الأسرى الفلسطينيين والعرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).