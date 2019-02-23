2019/02/23 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اسماء الشهداء من محافظة النجف في بحيرة الثرثار

واع / مكتب النجف / خ .ع

افاد مصدر امني في محافظة النجف ، السبت ، عن اسماء الشهداء من ناحية العباسية في مدينة النجف الذي اسشتهدوا اليوم في بحيرة الثرثار على ايدي عصابات داعش الإرهابية .

عدنان حمزه البديري

سلمان حمزه البديري

عقيل هادي البديري

أمير عدنان البديري

عقيل حمزه العطوي

واثنان جرحى من اهالي البصره هم

امير حواس و فاخر عبد

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