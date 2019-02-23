اطلاق سراح المختطفين الخمسة في قضاء حديثة

2019/02/23 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن قائد الحشد العشائري في المنطقة الغربية عواد سعيد الجغيفي تحرير إطلاق سراح المختطفين الخمسة لدى تنظيم داعش في قضاء حديثة.وقال الجغيفي في تصريح لـ”ناس” اليوم ( 23 شباط 2019) إنه تم م الافراج عن الخمسة الذين اختطفوا من قضاء حديثة في الصحراء، وهم الآن في صحة جيدة”.وكانت مجهولون اختطفوا […]

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