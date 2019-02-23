العودة إلى الوطن: آلاف العراقيين على بوّابة نينوى.. التدقيق الأمني هو الفيصل

2019/02/23 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حذر رئيس اللجنة الأمنية في محافظة نينوى حسن السبعاوي، السبت، من دخول عناصر داعش مع النازحين الراغبين بدخول المدينة، بالتزامن مع قرب انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في آخر جيب سوري، مؤكدًا أهمية ” عدم استقبال المحافظة غير نازحيها، وطالب بضرورة تشديد التدقيق الامني لدخولهم عبر منفذ ربيعة.وقال السبعاوي لـ”ناس”، اليوم […]

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