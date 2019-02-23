بالوثيقة.. وزير التعليم ينهي تكليف مساعد رئيس جامعة بغداد

2019/02/23 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، انهاء تكليف مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون الإدارية رياض خليل خماس الحميري.

وجاء في وثيقة حصل “النور نيوز” هلى نسخة منها، ان “وزير التعليم العالي قرر انهاء تكليف الاستاذ الدكتور (رياض خليل خماس عبد الحميري) من مهام منصب مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون الإدارية (وكالة)، وإعادته الى ملاك التدريس في الجامعة المذكورة”.

وقرر وزير التعليم تكليف الإستاذ الدكتور (حارث ابراهيم جعفر) التدريسي بكلية العلوم في جامعة بغداد بمهام منصب مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون الادارية (وكالة) لمدة ثلاثة أشهر، ويتولى تسيير الاعمال بعد انتهاء المدة المذكورة على ان لا يترتب على ذلك منح المكلف راتب مخصصات الأصيل”.

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