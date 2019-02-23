اللواء 14 في الحشد الشعبي يعثر على كدس عتاد تابع لـ

2019/02/23 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، السبت، على كدس عتاد تابع لداعش في الموصل.وقال موفدنا ان "قوة من المهمات الخاصة التابعة للواء 14 في الحشد الشعبي عثرت على كدس عتاد ثقيل من عيار 120 و 81 (هاون) في مشروع ماء الايسر الكبير في الموصل", لافتا الى ان" العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".واضاف الموفد ...

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