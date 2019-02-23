2019/02/23 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد قضاء تلعفر اوضاعا أمنية مستقرة بفضل جهود اللواء 53 بالحشد الشعبي فيه والذي يمسك القضاء ومداخله منذ تحريره وحتى اليوم.وقال موفدنا الذي اجرى تقريرا ميدانيا في القضاء ان، قضاء تلعفر غرب الموصل يشهد استقرارا أمنيا كبيرا نتيجة انتشار قطعات اللواء 53 بالحشد الشعبي التي تنتشر من جبال شيخ ابراهيم شرق القضاء الى ناحية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو…قضاء تلعفر يعيش أوضاعا أمنية عالية بفضل جهود الحشد الشعبي فيه) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو…قضاء تلعفر يعيش أوضاعا أمنية عالية بفضل جهود الحشد الشعبي فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).