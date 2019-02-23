النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر في قضية بيع السكراب العائد للصناعة

2019/02/23 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، عن تفاصيل الحكم الذي صدر في قضية بيع “السكراب” العائد إلى الشركة العامَّة للإسناد الهندسيِّ في وزارة الصناعة والمعادن، لافتةً إلى إدانة المدير العام السابق للشركة من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المدان […]

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