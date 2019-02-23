2019/02/23 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

عثرت قوات الحشد الشعبي، السبت، على كدس عتاد تابع لداعش في الموصل.

وقال اعلام الحشد في بيان له، ان ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد يعثر على كدس عتاد تابع لداعش في الموصل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد يعثر على كدس عتاد تابع لداعش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).