الفياض يتنازل عن الترشح لمنصب وزير الداخلية

2019/02/23 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف البناء غضنفر البطيخ، ان

مستشار الأمن الوطني فالح الفياض تنازل عن الترشح لمنصب وزارة

الداخلية.

وقال البطيخ في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية شبه الرسمية، إن

"الكتل السياسية بدأت بالبحث عن اسماء وزارتي الداخلية والدفاع على

اساس مهني وواقعي"، مشيرا الى ان "الخيار بيد رئيس الوزراء لاختيار

اسماء من بين المرشحين".

ولفت الى ان "قضية حسم ملفي وزارتي الداخلية والدفاع ستكون بيد رئيس

الوزراء ورؤساء الكتل السياسية".

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