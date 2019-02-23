النصر يكشف حقيقة قرب تسلم العبادي منصباً رفيعاً ويحدد وضع مستقبله السياسي

2019/02/23 | 13:59

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بغداد اليوم _ خاص

نفى ائتلاف النصر، السبت (23 شباط 2019)، وجود اي مفاوضات بشأن مستقبل زعيمه حيدر العبادي السياسي او ت...





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