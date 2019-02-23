2019/02/23 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة اليوم السبت، عن تفاصيل الحكم الذي صدر في قضية بيع "السكراب" العائد إلى الشركة العامَّة للإسناد الهندسيِّ في وزارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تكشف عن تفاصيل قضية بيع السكراب العائد لوزارة الصناعة والمعادن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تكشف عن تفاصيل قضية بيع السكراب العائد لوزارة الصناعة والمعادن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).