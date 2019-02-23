2019/02/23 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اجرام بغداد : اعتقال سارق دخل مستشفى الشيخ زايد بحجة تعرضه لوعكة صحية

واع / بغداد / ز .ا

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، السبت، عن اعتقال سارق دخل مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة، بحجة تعرضه لوعكة صحية.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تم القبض على سارق (نشال) في منطقة الكرادة وسط بغداد لقيامه بدخول مستشفى الشيخ زايد بحجة تعرضه الى وعكة صحية".

واضافت المديرية ان "المعتقل يقوم بسرقة الاموال واجهزة الموبايل".

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