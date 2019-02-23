أمنية الانبار توضح ملابسات حادثة استشهاد خمسة صيادين من النجف

2019/02/23 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اوضح رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود ، السبت، ملابسات حادثة اسشهاد خمسة صيادين على يد عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي شمالي المحافظة.وقال الكعود في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عناصر داعش تستقل زوارق نهرية قامت بالتعرض على خيمة للصيادين في منطقة بحيرة الثرثار، ما ادى الى استشهاد المواطنين عقيل حمزة شوين […]

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