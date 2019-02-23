تسلل بزوارق عبر الثرثار.. داعش يهاجم صيادين ويقتل 5 منهم

2019/02/23 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هاجم عناصر من تنظيم “داعش” السبت, مجموعة الصيادين من سكان محافظة النجف, بعد أن تسللوا بزوارق عبر بحيرة الثرثار وقتلوا 5 من الصيادين.وقال رئيس اللجنة الامنية في محافظة الانبار نعيم الكعود, في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (23 شباط 2019), إن “مجموعة من عناصر داعش قادمة بزوارق من بحيرة الثرثار, […]

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