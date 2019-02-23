قائد “غزوة القائم” في قبضة القوات العراقية

2019/02/23 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، اعتقال قائد ما سمي بـ(غزوة القائم) والملقب بأبي أيوب، بعد تسلله من الحدود العراقية السورية.وذكر بيان للمديرية، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (23 شباط 2019)، أن ” مفارز الاستخبارات في الفرقة 15 تمكنت من الاطاحة بقائد (غزوة القائم) الملقب بابو ايوب، والتي استهدفت القوات الامنية والمواطنين، […]

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