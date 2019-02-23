أمنية ذي قار: لا وجود لقوات امريكية على أرض المحافظة

2019/02/23 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

نفت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار، وجود قوات أمريكية على أرض المحافظة، فيما أكدت أن الطريق الدولي السريع غرب الناصرية تستخدمه جميع القوات الأمنية العراقية والأجنبية.

وذكر عضو اللجن

شبكة اخبار الناصرية:نفت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار، وجود قوات أمريكية على أرض المحافظة، فيما أكدت أن الطريق الدولي السريع غرب الناصرية تستخدمه جميع القوات الأمنية العراقية والأجنبية.وذكر عضو اللجنة، داخل راضي لشبكة اخبار الناصرية، ان " الحديث عن وجود قوات أمريكية على أرض المحافظة لا أساس له، وحتى ان ابناء المحافظة الذين يخضعون لتدريب من قبل حلف الناتو فهم مقرهم في العاصمة بغداد وليس ذي قار".

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