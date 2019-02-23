النصر يكشف حقيقة تفاوضه بشأن مستقبل العبادي السياسي

2019/02/23 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى ائتلاف النصر، اليوم السبت، وجود اي مفاوضات بشأن مستقبل زعيمه حيدر العبادي السياسي او تسلم اي منصب خلال الفترة المقبلة.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد في بيان ورد لشفق نيوز ان "وسائل اعلام، نشرت خبراً منسوبا لي، غير صحيح، لأهداف سياسية معروفة"، مؤكدا انه "لا توجد اي مفاوضات بشأن مستقبل العبادي السياسي او تسلم اي منصب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف السنيد ان "العبادي ليس من المتشبثين في المناصب او السلطة، هو عمل في المرحلة السابقة من اجل وحدة وسيادة البلاد، واعادة العراق الى حاضنته العربية والإقليمية والعلاقات الدولية، واهم ما لديه حاليا اكمال مسيرة الاصلاح، التي بدأ بها من الانتصار على الداعش، ثم الفساد".

ونسبت وسائل اعلام محلية، في وقت سابق، خبراً للسنيد كشف فيه عن وجود مفاوضات سياسية بشأن مستقبل العبادي السياسي، مشيرا الى ان الأيام المقبلة ستشهد مفاجئات.

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