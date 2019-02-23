النصر ينفي وجود مفاوضات بشأن مستقبل العبادي السياسي

2019/02/23 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ائتلاف النصر، السبت، وجود اي مفاوضات بشأن مستقبل زعيمه حيدر العبادي السياسي او تسلم اي منصب خلال الفترة المقبلة.

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