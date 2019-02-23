العراق يشارك في مؤتمر القمة العربية ـ الأوروبية

2019/02/23 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم رئيس الجمهورية، لقمان الفيلي، السبت، أن الرئيس برهم صالح سيشارک في مؤتمر القمة العربية – الأوروبية المزمع

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