2019/02/23 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المتحدث باسم رئيس الجمهورية، لقمان الفيلي، السبت، أن الرئيس برهم صالح سيشارک في مؤتمر القمة العربية – الأوروبية المزمع
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشارك في مؤتمر القمة العربية ـ الأوروبية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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