الصيدلي : الشركات الوسيطة والثانوية اساس الفساد وعجز الموازنات وانهيار البنى التحتية في البلاد

2019/02/23 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب العراقي الدكتور محمد اقبال الصيدلي ان انهيار أغلب المشاريع المقدمة بعد مرور عام او اقل على تنفيذها ، ظاهرة خطيرة تستحق الدراسة والاهتمام.وأضاف إقبال في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي الخاص ، ان انتشار الفساد واعتماد الإحالة المقدمة من الشركات الأجنبية الكبرى إلى الشركات المحلية سيئة الصيت في تنفيذ أغلب […]

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