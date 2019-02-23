زعيم كوريا الشمالية يبدأ رحلة قطار إلى هانوي لعقد قمة مع ترامب

2019/02/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون انطلق إلى فيتنام على متن قطار اليوم السبت من أجل قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي من المقرر أن تعقد هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي كوري شمالي قوله إن كيم غادر بيونجيانج في الخامسة مساء تقريبا (0800 بتوقيت جرينتش) في قطار مصفح.

كانت وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت أن كيم سيقوم بزيارة رسمية للبلاد “خلال أيام” تلبية لدعوة من نجوين بو ترونج رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم.

وستعقد قمة ترامب وكيم يومي 27 و28 فبراير شباط.

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