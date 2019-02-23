وصول وفد طبي مصري إلى غزة

2019/02/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد طبي مصري، السبت، إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنها استقبلت وفدا طبيا متخصصا برئاسة الدكتور محمود فتحي استشاري طب وجراحة العيون.

وكان في استقبال الوفد الدكتور إياد أبو زاهر، مدير عام ديوان الوزير، والدكتور أشرف أبو مهادي مدير عام التعاون الدولي، والدكتوة أشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، والدكتور عدنان البرش استشاري جراحة العظام.

ويتكون الوفد من 6 أطباء مختصين في العظام والعيون والتخدير والعناية المركزة، إضافة إلى 4 ممرضين عمليات وإدراي للوفد.

وسيمكث الوفد المصري في غزة لمدة أسبوع لمعاينة عدد من الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية بدءا من يوم غد الأحد، حيث من المقرر معاينة عدد من الحالات المرضية.

وقالت الوزارة، إن “الوفد التخصصي يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية واستمرار للجهود الممتدة لتقديم الرعاية الصحية لمرضى قطاع غزة”.

وثمنت الجهود الحثيثة، التي تبذلها جمهورية مصر العربية في التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

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