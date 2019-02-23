أبرز الحاضرين للقمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ

2019/02/23 | 14:16

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شرم الشيخ - مباشر: تشهد القمة العربية الأوروبية الأولى المقرر لها الانعقاد في مدينة شرم الشيخ يومي غداً الأحد، والاثنين الذي يليه، حضور عدد من قادة الدول العربية والأوروبية.





ومن المقرر أن يحضر القمة، من الجانب الأوروبي رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك ، ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر ، وممثلة السياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موجرينى، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ومستشار النمسا سيباستيان كورتز، رئيس رومانيا، كلاوس يوهانس.





كما أشارت تقارير صحفية، إلى حضور رئيسة الوزراء البريطاينة تيريزا ماي، وإلقاء كلمة خلال القمة، مع استبعاد تناول قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست" خلال فاعليات القمة.





وتنطلق القمة غداً، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، وتستمر لمدة يومين وذلك بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بحضور 28 دولة أوروبية، و22 دولة عربية.





ومن الجانب العربي، فمن المقرر حضور رؤساء وقادة دول مصر والسعودية والعراق والكويت ولبنان والبحرين واليمن وفلسطين والصومال وجيبوتي، بالإضافة الى أمين عام جامعة الدول العربية، كما يغيب عن القمة رؤساء سوريا والسودان.

وأفاد وكالة الأنباء العمانية، أنه تم تكليف أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس، بقيادة وفد السلطنة المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ يومي 24 و25فبراير الجاري.





كما كلف ملك المغرب، محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتوجه إلى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، حيث سيترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال القمة العربية الأوروبية الأولى، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.





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