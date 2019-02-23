القمة العربية -الأوروبية تنطلق في شرم الشيخ..غداً

2019/02/23 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرم الشيخ - مباشر: تنطلق القمة العربية - الأوروبية في مدنية شرم الشيخ المصرية غداً الأحد، لتستمر للاثنين، بحضور العديد من قادة الدول العربية والقارة العجوز.





ويعقد المؤتمر العربي الأوروبي في المدينة الساحلية شرم الشيخ، برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.





وكان الاتحاد الأوروبي قد ذكر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن القمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ستجمع "لأول مرة" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين.





وأضاف الاتحاد، أن دونالد توسك وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية سوف يمثلان رسميا الاتحاد الأوروبي خلال القمة.





ووصل أمس بوقت متأخر الرئيس الرومانى ورئيس الاتحاد الأوروبي، كلاوس يوهانس، إلى شرم الشيخ للمشاركه فى فعاليات المؤتمر.





وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية، حيث سيتم خلالها التركيز على عدد من القضايا والتحديات المشتركة ومن أهمها التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، الأمن بالإضافة إلى الوضع في المنطقة.





ومن المقرر، أن تشهد حضورا أوروبيا رفيع المستوى، حيث يشارك فيها فيدريكا موجرينى الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية والعديد من زعماء الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.





ويشار، إلى أن المؤتمر سيضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية.





وكان وزير الطيران المصري، قد طالب بالأمس، برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في المؤتمر العربي الأوروبي، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، وسرعة انتهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر.





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