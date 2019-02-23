تقرير تركي: الغرب يتهرب من مسؤولية محاسبة مواطنيه الدواعش

2019/02/23 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أكد موقع قناة (تي آر تي) التركية، السبت، ضرورة تحمل الدول الغربية مسؤولية مساءلة مواطنيها عند عودتهم بعد انضمامهم لداعش والجماعات الارهابية الاخرى ومعرفة سبب انتمائهم بالدرجة الاولى الى تنظيمات اجرامية كهذي، مشيرا الى الغرب يتهرب من مثل هذه المسؤولية والقاء عبئها على العراق وسوريا.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” […]

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