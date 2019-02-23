وزير الصناعة يبحث مع الرزاز الاتفاقات الاخيرة بين العراق والاردن

2019/02/23 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز اليوم السبت، وزير الصناعة والتجارة صالح الجبوري وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري والسفير الاردني في بغداد منتصر العقلة.وتم خلال اللقاء بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وأهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين ومنها تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ عام 2017 بإعفاء […]

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