النائب بهاء الدين النوري :المرحلة المقبلة تتطلب تركيز كافة الجهود وتسخير كل الامكانيات للنهوض بالواقع الخدمي وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

2019/02/23 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى عضو الامانة العامة لحركة البشائر الشبابية السيد النائب بهاء الدين النوري مجموعة من شيوخ ووجهاء وشباب منطقة العوفية في مدينة العمارة وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الخدمية والمعيشية ودور رموز العشائر ووجهاء المجتمع وشبابه في تعزيز البنية المجتمعية خلال زيارة قام بها السيد النائب الى ابناء المنطقة ، مؤكدا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب […]

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