برهم صالح يشارك في مؤتمر القمة العربية – الأوروبية

2019/02/23 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد السيد لقمان الفيلي المتحدث باسم رئيس الجمهورية إن سيادة الرئيس الدكتور برهم صالح سيشارک في مؤتمر القمة العربية – الأوروبية المزمع عقده غداً الأحد في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المتحدث باسم رئيس الجمهورية إن سيادة الرئيس سيلتقي على هامش فعاليات المؤتمر بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأشار إلى ان العراق سيشارك في محاور المؤتمر التي تتضمن تعزيز العلاقات العربية الأوروبية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والتعددية والهجرة، فضلاً عن الوضع فى المنطقة وسبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية.

وأوضح الفيلي ان سيادة الرئيس سيتوجه بعد انتهاء أعمال مؤتمر القمة العربية – الأوروبية في مصر الى فرنسا في زيارة عمل تستغرق يومين بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كما من المؤمل أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الفرنسيين واعضاء مجلس الشيوخ.

وأكد المتحدث الرسمي ان مشاركة السيد الرئيس في اعمال المؤتمر وزيارته الى فرنسا تأتي لتفعيل وتعزيز دور العراق على الصعيدين العربي والدولي، وإنطلاقا من توجهات رئيس الجمهورية و الحكومة العراقية في ضرورة انفتاح العراق على اشقائه واصدقائه وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة.

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