الاتصالات تعتزم انشاء مصنع للأجهزة الالكترونية والفنية

2019/02/23 | 14:21

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بغداد- العراق اليوم:

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم السبت ، عن عزمها انشاء مصنع لصناعة اجهزة ومعدات فنية والكترونية محليا...





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