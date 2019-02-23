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الاتصالات تعتزم انشاء مصنع للأجهزة الالكترونية والفنية
2019/02/23 | 14:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم السبت ، عن عزمها انشاء مصنع لصناعة اجهزة ومعدات فنية والكترونية محليا...

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