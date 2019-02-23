النصر يكشف عن “مفاجئات” قريبة بشأن مستقبل العبادي

2019/02/23 | 14:21

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بغداد- العراق اليوم:

كشف ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، السبت، عن وجود مفاوضات سياسية بشان مست...





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