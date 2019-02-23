امانة بغداد تبدأ بغلق مواقع تجارة وتجهيز المواد الانشائية المتجاوزة

2019/02/23 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم السبت، المباشرة بغلق مواقع تجارة وتجهيز وبيع المواد الإنشائية الرئيسة التي لم تستحصل على موافقات رسمية في منطقة الصابيات.

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